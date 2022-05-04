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Anadolu’nun büyük kanyonu: Levent terası! Doğa harikası vadi eşsiz bir yapıya sahip

A Haber
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Giriş: 04.05.2022 14:59
ABD'deki Büyük Kanyon'a benzetilen, 65 milyon yıl öncesine dayanan kaya oluşumlarıyla dikkati çeken Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki Levent Vadisi, 104 metre yükseklikteki ve zemininin bir bölümü cam olan seyir terasının yanı sıra yeni yapılan alternatiflerle adrenalin tutkunlarını bekliyor. Teras, bayramda da büyük ilgi görüyor. Detayları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.
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