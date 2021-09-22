Anadolu’nun 12 bin yıllık mirası: Göbeklitepe!  BM’nin bahçesine Göbeklitepe anıtı dikildi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Birleşmiş Milletler binasının bahçesindeki, "Göbeklitepe" anıtının açılışını yaptı. ABD’den detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan aktardı. Şanlıurfa'da bulunan Göbeklitepe'deki dikilitaşların oradaki suretiyle ilgili bilgileri ise A Haber muhabiri Mehmet Mahmutoğlu anlattı.

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