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Anadolu’nun 12 bin yıllık mirası: Göbeklitepe!  BM’nin bahçesine Göbeklitepe anıtı dikildi!

A Haber
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Giriş: 22.09.2021 16:28
Güncelleme:22.09.2021 16:28
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Birleşmiş Milletler binasının bahçesindeki, "Göbeklitepe" anıtının açılışını yaptı. ABD’den detayları A Haber muhabiri Lamia Ayhan aktardı. Şanlıurfa'da bulunan Göbeklitepe'deki dikilitaşların oradaki suretiyle ilgili bilgileri ise A Haber muhabiri Mehmet Mahmutoğlu anlattı.
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