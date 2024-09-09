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Amca Narin'in cesedini burada teslim etti!

Amca Narin'in cesedini burada teslim etti!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.09.2024 17:56
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere kenarında çuval içinde ölü olarak bulunan 8 yaşındaki Narin cansız bedeni otopsi işlenmelerinin ardından aileye teslim edildi. Gözaltına alınanlardan biri Narin'in muhtar olan amcasının cesedi çuval içerisinde kendisine verdiğini söylemişti. Tutuklu amcanın Narin'in cesedini teslim ettiği o noktayı A Haber muhabiri Mehmet Geçgel görüntüledi. İşte o görüntüler...
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