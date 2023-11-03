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Ambulans konvoyuna İsrail'den bomba! Çok sayıda can kaybı

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Giriş: 03.11.2023 18:29
Son dakika haberleri... Bu kez de El Kuds Hastanesi ve Şifa Hastanesini hedef alındı. Katil İsrail, ayrıca yaralıları Refah Sınır Kapısı'na taşıyan ambulans konvoyunu vurdu.
Ambulans konvoyuna İsrail’den bomba!
Ambulans konvoyuna İsrail'den bomba!
İsrail ambulans konvoyunu vurdu
İsrail ambulans konvoyunu vurdu
Kudüs Hastanesi çevresi vuruldu
Kudüs Hastanesi çevresi vuruldu
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Son dakika haberi... AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu’nun sorularını yanıtladı.
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