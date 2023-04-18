Altında yükseliş sürüyor! Altın almalı mı satmalı mı? Bayramdan sonra altın ne olur?

Altında yükseliş sürüyor. Yeni rekor seviyeleri test ediliyor. Peki bu yükseliş ne kadar daha sürecek? Yatırımcısı altın almalı mı satmalı mı? Altında son durum ne? Bayramdan sonra altın ne olur? Gelişmeleri A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan kuyumcu Necati Akın değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN