30 Aralık 2023, Cumartesi
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Altın, Döviz, Borsa yılı nasıl kapatıyor? Yeni yılda piyasa beklentisi ne?
2023 yılı ekonomik açıdan zor bir yıldı. Hem Türkiye’de hem dünyada enflasyon konuşuldu. Peki piyasalar 2023 yılını nasıl kapattı? 2023'te en çok ne kazandırdı? 2024 yılının beklentileri neler? Detayları para piyasaları uzmanı Şirin Sarı A Haber canlı yayınında anlattı.