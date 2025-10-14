Altay tankı 28 Ekim’de envantere girecek! Seri üretim fabrikasının açılışı gerçekleşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde büyük bir gelişme kat eden Savunma Sanayii'nde son dönemde Altay tankı heyecanı yaşanıyor. 28 Ekim'de envantere girecek olan Altay tankı kara kuvvetlerinin önemli bir omurgasını oluşturacak. Türkiye 28 Ekim tarihinde hem seri üretim fabrikasının açılışına hem de Altay tankının envantere girişine şahitlik edecek. İşte detaylar...

