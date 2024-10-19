19 Ekim 2024, Cumartesi
A HABER VİDEO
Haberler Gündem Videoları
Almanya’nın İsrail desteğinin perde arkası! Uzman isim A Haber’de

Almanya’nın İsrail desteğinin perde arkası! Uzman isim A Haber’de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.10.2024 17:22
Almanya, İsrail’in hem Gazze hem de Lübnan’da işlemiş olduğu insanlık suçlarına gözlerini yumuyor. Bugün Türkiye’ye ziyarette bulunan Olaf Scholz aslında bu tavırlarının perde arkasına dair önemli açıklamalar yaptı. Gelişmeleri A Haber’de SETA Dış Politika Araştırmacısı Dr. Bilgehan Öztürk değerlendirdi.
Almanya’nın İsrail desteğinin perde arkası!
Almanya’nın İsrail desteğinin perde arkası!
Scholz’a İsrail yanıtı!
Scholz'a İsrail yanıtı!
Beyrut’a bombardıman! Dahiye duman altında
Beyrut’a bombardıman! Dahiye duman altında
İşte Yahya Sinvar’ın son anları
İşte Yahya Sinvar’ın son anları
Hizbullah’tan İsrail’e füze yağmuru!
Hizbullah’tan İsrail’e füze yağmuru!
Başkan Erdoğan Scholz’u kabul etti!
Başkan Erdoğan Scholz’u kabul etti!
Sinvar’ın intikamı! İşte verilen mesaj
Sinvar'ın intikamı! İşte verilen mesaj
Canlı yayında Hizbullah saldırısı! İşte o anlar
Canlı yayında Hizbullah saldırısı! İşte o anlar
Savaşın yayılma riski hafife alınmamalı
"Savaşın yayılma riski hafife alınmamalı"
Yenidoğan Çetesi soruşturmasına ilişkin açıklama
Yenidoğan Çetesi soruşturmasına ilişkin açıklama
İşte Hizbullah saldırısı! Hedef Netanyahu’nun evi
İşte Hizbullah saldırısı! Hedef Netanyahu’nun evi
Hamas’ın yeni lideri kim olacak?
Hamas’ın yeni lideri kim olacak?
Daha Fazla Video Göster