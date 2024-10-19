Almanya’nın İsrail desteğinin perde arkası! Uzman isim A Haber’de

Almanya, İsrail’in hem Gazze hem de Lübnan’da işlemiş olduğu insanlık suçlarına gözlerini yumuyor. Bugün Türkiye’ye ziyarette bulunan Olaf Scholz aslında bu tavırlarının perde arkasına dair önemli açıklamalar yaptı. Gelişmeleri A Haber’de SETA Dış Politika Araştırmacısı Dr. Bilgehan Öztürk değerlendirdi.