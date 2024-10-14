14 Ekim 2024, Pazartesi
A HABER VİDEO
Haberler Gündem Videoları
Almanya Başbakanı 19 Ekim’de Türkiye’de! Erdoğan ve Scholz hangi konuları görüşecek?

Almanya Başbakanı 19 Ekim’de Türkiye’de! Erdoğan ve Scholz hangi konuları görüşecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.10.2024 10:24
Almanya Başbakanı Olaf Scholz 19 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edecek. Orta Doğu'dan Ukrayna'ya kadar birçok konu gündemde. Ayrıca Türk Hava Kuvvetleri için 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımında Almanya engeli de kalkıyor. Scholz'un ziyaretindeki en önemli başlıklardan biri bu savaş uçaklarının alımı konusu olacak.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Erdoğan ve Scholz hangi konuları görüşecek?
Erdoğan ve Scholz hangi konuları görüşecek?
Lübnan - Suriye sınırında insanlık dramı
Lübnan - Suriye sınırında insanlık dramı
Saldırı Beyrut’ta nasıl yankılandı?
Saldırı Beyrut'ta nasıl yankılandı?
Kabine yoğun gündemle toplanıyor
Kabine yoğun gündemle toplanıyor
Suç örgütlerine darbe
Suç örgütlerine darbe
BM üssünden ilk görüntü A Haber’de!
BM üssünden ilk görüntü A Haber'de!
Hizbullah’tan İsrail’e İHA saldırısı!
Hizbullah'tan İsrail'e İHA saldırısı!
Hizbullah’tan İsrail’e ağır darbe! İHA’lar ile vurdular: Çok sayıda yaralı var
Hizbullah'tan İsrail'e ağır darbe! İHA'lar ile vurdular: Çok sayıda yaralı var
Skandal miting!
Skandal miting!
DEM Parti ve PKK yandaşlarından skandal!
DEM Parti ve PKK yandaşlarından skandal!
Pençe-Kilit ile terör ininde derin temizlik!
Pençe-Kilit ile terör ininde derin temizlik!
İşte İsrail’in sapkın zihniyeti!
İşte İsrail’in sapkın zihniyeti!
Daha Fazla Video Göster