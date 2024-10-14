14 Ekim 2024, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Almanya Başbakanı 19 Ekim’de Türkiye’de! Erdoğan ve Scholz hangi konuları görüşecek?
Almanya Başbakanı Olaf Scholz 19 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edecek. Orta Doğu'dan Ukrayna'ya kadar birçok konu gündemde. Ayrıca Türk Hava Kuvvetleri için 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımında Almanya engeli de kalkıyor. Scholz'un ziyaretindeki en önemli başlıklardan biri bu savaş uçaklarının alımı konusu olacak.