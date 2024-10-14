Almanya Başbakanı 19 Ekim’de Türkiye’de! Erdoğan ve Scholz hangi konuları görüşecek?

Almanya Başbakanı Olaf Scholz 19 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edecek. Orta Doğu'dan Ukrayna'ya kadar birçok konu gündemde. Ayrıca Türk Hava Kuvvetleri için 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımında Almanya engeli de kalkıyor. Scholz'un ziyaretindeki en önemli başlıklardan biri bu savaş uçaklarının alımı konusu olacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN