20 Ekim 2021, Çarşamba
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Alexandria Troas Antik Kenti’nde tarihi keşif! 2 bin 200 yıllık çarşının iki kapısına ulaşıldı
Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki Alexandria Troas Antik Kenti’nde 2 bin 200 yıllık çarşının iki kapısına ulaşıldı. Antik kentteki kazı çalışmaları hangi aşamada? Gelişmeleri A Haber muhabiri Vedat Sezer’in konuğu olan kazı alan sorumlusu Serdar Berber değerlendirdi.