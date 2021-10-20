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Alexandria Troas Antik Kenti’nde tarihi keşif! 2 bin 200 yıllık çarşının iki kapısına ulaşıldı

A Haber
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Giriş: 20.10.2021 12:51
Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki Alexandria Troas Antik Kenti’nde 2 bin 200 yıllık çarşının iki kapısına ulaşıldı. Antik kentteki kazı çalışmaları hangi aşamada? Gelişmeleri A Haber muhabiri Vedat Sezer’in konuğu olan kazı alan sorumlusu Serdar Berber değerlendirdi.
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