Alaska zirvesinin şifreleri! Putin yeniden "meşru" bir muhatap mı oldu?

Giriş: 16.08.2025 12:47
ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında gerçekleşen kritik zirve ardında cevaplanamayan çok fazla soru bıraktı. Yaklaşık üç saat süren görüşmede ne bir ateşkes getirdi ne de net bir sonuç. Bu arada Ukrayna lideri Zelenskiy, Washington'a giderek Trump ile görüşeceğini duyurdu. Alaska zirvesinin şifrelerini A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Cihan Günyel değerlendirdi.
