Aktivist Davut Daşkıran: Bütün dünyaya İsrail’in ne kadar zalim olduğunu gösterdik

İsrail'in uluslararası sularda hukuksuzca alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'ndaki vicdan elçileri yurda döndü. Türk Hava Yolları'na ait uçak, aralarında 36'sı Türk 137 aktivistle birlikte İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Uçaktan inen kahramanlardan Davut Daşkıran'ın ilk sözleri ise, "Ablukayı kırdık, bütün dünyaya İsrail'in ne kadar zalim olduğunu gösterdik." oldu.

