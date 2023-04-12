AKM-Gar-Kızılay hattı bugün açılıyor! Kızılay-Keçiören hattı aktarmasız yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Keçiören metrosunda aktarmasız ulaşım için Keçiören-Kızılay arası test sürüşlerini tamamladı. AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı bugün Başkan Erdoğan tarafından açılacak. Ayrıntılar A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

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