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AKM-Gar-Kızılay hattı bugün açılıyor! Kızılay-Keçiören hattı aktarmasız yapılacak

A Haber
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Giriş: 12.04.2023 12:40
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Keçiören metrosunda aktarmasız ulaşım için Keçiören-Kızılay arası test sürüşlerini tamamladı. AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı bugün Başkan Erdoğan tarafından açılacak. Ayrıntılar A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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