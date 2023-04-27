Akkuyu'da tarihi gün! Türkiye "nükleer güç" oldu! Başkan Erdoğan önemli açıklamalar.

Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın da imzasını taşıyan 3 Nisan 2018'de Türkiye’nin gücüne güç katması için temeli atılan Akkuyu Nükleer Güç Santrali tesis olma statüsüne bugün kavuştu. Türkiye'yi enerji bağımsızlığında bir üst lige taşıyacak tesisin yakıt teslim törenine Başkan Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin de videokonferans yöntemiyle katıldı. Rusya lideri Putin, Akkuyu'nun Türkiye ve Rusya arasında yapılan en büyük ortak proje olduğunu söylerken; Akkuyu'nun da dünyadaki en büyük nükleer santral olduğunu ifade etti. Başkan Erdoğan konuşmasında 60 yıllık gecikmenin ardından Türkiye'nin "nükleer güç sahibi ülkeler" ligine yükseldiğini söyledi.