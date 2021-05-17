Akkuyu Nükleer Santrali ne zaman açılacak | Binlerce kişiye istihdam sağladı! Akkuyu NGS Türkiye'nin en büyük iş kapısı oldu

Akkuyu Nükleer Santrali ne zaman bitecek | Türkiye, toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesi ile nükleerden enerji üreten ülkeler arasına girmeye hazırlanıyor. Akkuyu NGS projesi, sahada inşaat çalışmaları yapan ve yüzde 80'ini Türklerin oluşturduğu 8 bin kişi ile ülkenin en büyük istihdam projesine dönüştü.