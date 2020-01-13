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13.01.2020
Akdeniz Kalkanı harekatından ilk görüntüler |Video
Milli Savunma Bakanlığı Akdeniz Kalkanı harekatına ilişkin yeni kareler paylaştı. Akdeniz Kalkanı harekatına iştirak eden TCG Göksu ve TCG Gökova'dan oluşan Türk deniz görev grubu, İtalyan ITS Grecale fırkateyni ile orta Akdeniz'de geçiş eğitimleri icra etti.
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