05 Temmuz 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Akaryakıt fiyatlarında indirim sürecek!

Akaryakıt fiyatlarında indirim sürecek!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.07.2022 00:05
A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz petrol fiyatlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Petrol fiyatlarının günlük değiştiğini vurgulayan Yılmaz, Türkiye ve Avrupa arasında yakıt fiyatları açısından bir kıyaslama yaptı. Petrolün varil fiyatının 100 doların altına inebileceğini söyleyen Yılmaz "Akaryakıt fiyatlarında indirimler sürecek" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Akaryakıt fiyatlarında indirim sürecek!
Akaryakıt fiyatlarında indirim sürecek!
Sağlık üzerinden yeni kaos planı
Sağlık üzerinden yeni kaos planı
Dev projede sona gelindi!
Dev projede sona gelindi!
Türkiye’nin önemine dikkat çekti
Türkiye'nin önemine dikkat çekti
Kemik kıran manevra
Kemik kıran manevra
Yeşil alan şovu! Sözünü tutmadı
Yeşil alan şovu! Sözünü tutmadı
Restorasyonda sona doğru!
Restorasyonda sona doğru!
LGS tercihleri nasıl yapılır?
LGS tercihleri nasıl yapılır?
Erdoğan davet etti! Türkiye’ye geliyor
Erdoğan davet etti! Türkiye'ye geliyor
Kundakçı itiraf etti: Keyfine yaktım!
Kundakçı itiraf etti: Keyfine yaktım!
Pençe-Kilit’ten acı haber!
Pençe-Kilit'ten acı haber!
Ziyaretçi akını! Kabe’ye yürüme mesafesinde
Ziyaretçi akını! Kabe’ye yürüme mesafesinde
Daha Fazla Video Göster