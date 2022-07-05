Akaryakıt fiyatlarında indirim sürecek!

A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz petrol fiyatlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Petrol fiyatlarının günlük değiştiğini vurgulayan Yılmaz, Türkiye ve Avrupa arasında yakıt fiyatları açısından bir kıyaslama yaptı. Petrolün varil fiyatının 100 doların altına inebileceğini söyleyen Yılmaz "Akaryakıt fiyatlarında indirimler sürecek" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...