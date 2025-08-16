16 Ağustos 2025, Cumartesi

AK Parti’ye geçen Umut Yılmaz Gaziantep’te coşkuyla karşılandı

Giriş: 16.08.2025 20:45
Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ederek AK Parti’ye geçen ve parti rozeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, partililer tarafından Gaziantep’te coşkuyla karşılandı. Yılmaz, "Gaziantep’te yeniden AK Parti diyeceğiz. İl Başkanımızın emrinde ilçe başkanımızla kol kola, milletvekillerimizle beraber omuz omuza bu dava bugünden itibaren yeniden başlamıştır. Burası benim yuvamdır. Ben de bu yuvanın sizler gibi bir evladıyım. Bu yuvada birbirine ihanet etmek yok. Birbirine çamur atmak yok. Bu yuvada kardeşlik var. Birlik var beraberlik var. Bu mücadele bu ekiple kaldığı yerden devam edecek" dedi.
