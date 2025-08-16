AK Parti’ye geçen Umut Yılmaz Gaziantep’te coşkuyla karşılandı

Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ederek AK Parti’ye geçen ve parti rozeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, partililer tarafından Gaziantep’te coşkuyla karşılandı. Yılmaz, "Gaziantep’te yeniden AK Parti diyeceğiz. İl Başkanımızın emrinde ilçe başkanımızla kol kola, milletvekillerimizle beraber omuz omuza bu dava bugünden itibaren yeniden başlamıştır. Burası benim yuvamdır. Ben de bu yuvanın sizler gibi bir evladıyım. Bu yuvada birbirine ihanet etmek yok. Birbirine çamur atmak yok. Bu yuvada kardeşlik var. Birlik var beraberlik var. Bu mücadele bu ekiple kaldığı yerden devam edecek" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN