16 Ağustos 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları AK Parti’nin kuruluş yıl dönümü! Başkan Erdoğan partililere hitap edecek

AK Parti’nin kuruluş yıl dönümü! Başkan Erdoğan partililere hitap edecek

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.08.2023 14:17
AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü programı için gözler 24 Ağustos'a çevrildi. Ankara'da düzenlenecek programda 81 ilden AK Parti teşkilatı bir araya gelecek. Başkan Erdoğan da programda konuşma yapacak.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Karaköy’de otopark çilesi
Karaköy'de otopark çilesi
AK Parti’nin kuruluş yıl dönümü
AK Parti’nin kuruluş yıl dönümü
Özgür Özel’den İmamoğlu açıklaması
Özgür Özel'den "İmamoğlu" açıklaması
Kılıçdaroğlu’nun sözlerine çok sert tepki
Kılıçdaroğlu'nun sözlerine çok sert tepki
İttifak olmadan İmamoğlu yetmeyebilir
"İttifak olmadan İmamoğlu yetmeyebilir"
Bakan Tekin’den flaş açıklamalar
Bakan Tekin'den flaş açıklamalar
Herkes dönsün kendi namusuna baksın
"Herkes dönsün kendi namusuna baksın"
Süresiz nafaka kalkacak mı?
Süresiz nafaka kalkacak mı?
MİT’ten Gara’da nokta operasyon
MİT'ten Gara'da nokta operasyon
Türk Dünyası Tıp Kurultayı
Türk Dünyası Tıp Kurultayı
’Kılıçdaroğlu’nun içinde Atatürk’e karşı bir kin var’
'Kılıçdaroğlu'nun içinde Atatürk'e karşı bir kin var'
Portakal’dan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’na ağır bombardıman
Portakal'dan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na ağır bombardıman
Daha Fazla Video Göster