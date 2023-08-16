AK Parti’nin kuruluş yıl dönümü! Başkan Erdoğan partililere hitap edecek

AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü programı için gözler 24 Ağustos'a çevrildi. Ankara'da düzenlenecek programda 81 ilden AK Parti teşkilatı bir araya gelecek. Başkan Erdoğan da programda konuşma yapacak.

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