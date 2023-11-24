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AK Partili Müşerref Pervin Tuba Durgut Gazze’deki insani krizi ve çocuk haklarını gündeme taşıdı

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Giriş: 24.11.2023 17:02
Güncelleme:24.11.2023 17:03
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleşen oturumda, 20 Kasım Dünya Çocuklar Günü ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü vesilesiyle AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut'un Gazze'deki insan hakları ihlalleri ve yaşanan trajediye dair yaptığı konuşma, milletvekilleri ve izleyiciler üzerinde büyük etki yarattı. Durgut, özellikle çocuk ve kadınların maruz kaldığı zorlukları ve yaşanan insanlık dramını detaylarıyla anlattı.
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