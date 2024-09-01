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AK Parti'den Netflix'in dizisine sert tepki!

AK Parti'den Netflix'in dizisine sert tepki! "Türk askeri, barış ve adalet hedef alınamaz"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.09.2024 19:08
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Kıbrıs Barış Harekatı ve Türk askerini hedef alan Netflix dizisine sert tepki gösterdi. Çelik, "Barışı getiren ve adaleti tesis eden müdahalenin, Rum propagandasıyla hedef alınmasını kabul edemeyiz." dedi.
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