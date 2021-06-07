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AK Parti'den metro hattına beton döken CHP'li Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Hesabını milletimiz sorar

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Giriş: 07.06.2021 15:23
Güncelleme:07.06.2021 15:23
İstanbul, CHP'li Ekrem İmamoğlu, seçim vaatlerinin hiçbirisini yerine getirmediği gibi varolan projeleri de engelleme ve durdurma yolunu seçiyor. İmamoğlu'nun son skandalı ise açılışını bizzat yaparak kişisel şovunu yaptığı, Sancaktepe Yenidoğan metro hattını durdurmak oldu. Daha önce kazı yapılan metro hattına beton dökerek kapatan CHP'li İBB'ye tepki yağdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “İstanbul bu günleri de gördü. Açıkça yapılan bu kamu malına zararın hesabını milletimiz mutlaka soracaktır." dedi. Kamu malına zarar veren İmamoğlu'nda Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ve AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Malik Ejder Batur da sert tepki gösterdi.
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