AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki: Siyasi sabotajdır

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına tepki: Siyasi sabotajdır... Suriye'de Güvenli Bölge için ABD ve Rusya ile yapılan anlaşmalardan sonra AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ın küstah mektubunu kürsüden okuyup alkışlatmasıyla ilgili olarak "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları siyasi sabotajdır. Net bir seviyesizlikle karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanımızın başarıları bunlarda travma etkisi yapıyor." dedi.