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AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine çok sert tepki: Gerçeklikle bağı kopmuş, siyasi görüşü demokrasi karşıtlığına dönüşmüştür

A Haber
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Giriş: 16.08.2023 12:44
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine çok sert tepki gösterdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Dün yaptığı açıklamada yine Cumhurbaşkanımıza ve seçim sonuçlarına saldırmış. Sn Kılıçdaroğlu’nun nitelikli bir siyasetçi olmadığını biliyorduk. Yaptığı açıklamalarla zerre miktar demokrasi adabına sahip olmadığını da gördük." ifadelerini kullandı.
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