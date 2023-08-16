16 Ağustos 2023, Çarşamba
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AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine çok sert tepki: Gerçeklikle bağı kopmuş, siyasi görüşü demokrasi karşıtlığına dönüşmüştür
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine çok sert tepki gösterdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Dün yaptığı açıklamada yine Cumhurbaşkanımıza ve seçim sonuçlarına saldırmış. Sn Kılıçdaroğlu’nun nitelikli bir siyasetçi olmadığını biliyorduk. Yaptığı açıklamalarla zerre miktar demokrasi adabına sahip olmadığını da gördük." ifadelerini kullandı.