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AK Parti'den faizi düşürme konusunda yeni anket

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Giriş: 04.01.2022 23:44
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında AK Parti tarafından yapılan faizi düşürme konusundaki anketin sonuçları ele alındı. Başkan Erdoğan'ın faizi düşürme konusundaki kararlığını destekleyen vatandaşların oranının yüzde 56 olduğunun açıklandığı anketi Siyaset Bilimci Onur Erim yorumladı. Erim "Mutlaka hatalar da oluyor. Ama bu sefer uzun süredir görmediğimiz bir tavır var. Bu milletin refahı, bu devletin birlikteliği için çabalayan bir siyasi lider var." ifadelerini kullandı.
AK Parti’den faizi düşürme konusunda yeni anket
AK Parti'den faizi düşürme konusunda yeni anket
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