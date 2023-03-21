21 Mart 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
AK Parti'de sürpriz görüşme! Başkan Erdoğan, Mehmet Şimşek’i kabul etti
Başkan Erdoğan, eski Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile AK Parti Genel Merkezi'nde sürpriz bir görüşme yaptı. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından Şimşek sosyal medyadan açıklama yaptı, "Her konuda istenen katkıları vermeye her zaman hazırım. " dedi.