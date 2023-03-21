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AK Parti'de sürpriz görüşme! Başkan Erdoğan, Mehmet Şimşek’i kabul etti

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Giriş: 21.03.2023 09:36
Başkan Erdoğan, eski Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile AK Parti Genel Merkezi'nde sürpriz bir görüşme yaptı. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından Şimşek sosyal medyadan açıklama yaptı, "Her konuda istenen katkıları vermeye her zaman hazırım. " dedi.
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