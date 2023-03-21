AK Parti'de sürpriz görüşme! Başkan Erdoğan, Mehmet Şimşek’i kabul etti

Başkan Erdoğan, eski Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile AK Parti Genel Merkezi'nde sürpriz bir görüşme yaptı. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından Şimşek sosyal medyadan açıklama yaptı, "Her konuda istenen katkıları vermeye her zaman hazırım. " dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN