AK Parti’de sıra belediye başkanları kampında

AK Parti bir kez daha kampa giriyor. Haziran ayına milletvekilleri kampıyla başlayan parti, belediye başkanları ile ayı bitirecek. Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda 7 bakan sunum yapacak, başıboş sokak hayvanları ile ilgili yasa teklifi de ele alınacak.

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