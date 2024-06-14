14 Haziran 2024, Cuma
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AK Parti’de sıra belediye başkanları kampında
AK Parti bir kez daha kampa giriyor. Haziran ayına milletvekilleri kampıyla başlayan parti, belediye başkanları ile ayı bitirecek. Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda 7 bakan sunum yapacak, başıboş sokak hayvanları ile ilgili yasa teklifi de ele alınacak.