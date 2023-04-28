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AK Parti'de seçim güvenliği toplantıları ne zaman başlıyor?

A Haber
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Giriş: 28.04.2023 15:57
Son dakika haberleri… AK Parti'de seçim güvenliği toplantıları başlıyor. Cumhur İttifakı seçime nasıl hazırlanıyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu Ankara’dan aktardı?
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