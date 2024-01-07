AK Parti'de belediye başkan adayları belli oluyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat 14.00'te İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti'nin yerel seçimlerdeki belediye başkanı adaylarını açıklıyor. Kritik toplantıda Başkan Erdoğan bugün İstanbul dahil olmak üzere toplamda 11 büyükşehir ve 15 il belediye başkanı adaylarını duyuracak. Geri kalan illerin adayları ise 15 Ocak'ta Ankara'da yapılacak olan toplantıda paylaşılacak. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar....