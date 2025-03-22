AK Parti Teşkilatı İftar Programı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, AK Parti İstanbul Teşkilatı İftar programında konuştu. Başkan Erdoğan, Özgür Özel'e tepki göstererek, 'Gençlerin arkasına çıkarak, marjinal sol örgütleri öne sürerek yavuz hırsız misali suçlarını bastırmaya çalışıyorlar. Buradan CHP Genel Başkanına soruyorum. Sayın Özel neden çekiniyorsunuz? Ne oldu da birden etekleriniz tutuştu? Şimdi kimi sırtından bıçaklayacaksınız?' dedi.

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