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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ankara Barosu'na tepki: Faşist bir zihniyet

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28.04.2020
A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında iftira dolu açıklama yapan Ankara Barosu'na tepki gösterdi. AK Parti Sözcüsü Çelik, "Pek çok sıkıntılı açıklama gördüm, bu baronun yaptığı kadar çirkin bir açıklama görmedim. Sonuna kadar vahşi, ahlaksız ve vicdansız bir açıklama." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında iftira dolu açıklama yapan Ankara Barosu'na tepki gösterdi.

"FAŞİST BİR ZİHNİYET"

A Haber canlı yayınına bağlanan Sözcü Çelik, "On yıllardır bu kadar faşist bir zihniyeti açıkça ortaya koyan bir açıklama görmedim. Çok kötü açıklamalar gördüm, 27 Nisan muhtırası denilen teşebbüs söz konusu olduğunda, sabaha kadar açıklama hazırladık. Pek çok sıkıntılı açıklama gördüm, bu baronun yaptığı kadar çirkin bir açıklama görmedim." dedi.

İslam değerlerinin de hedef alındığını belirten Çelik, "Diyanet İşleri Başkanımızın açıklaması üzerinden müthiş bir terbiyesizliğe doğru kayarak, İslam'ın değerlerini sorgulamak, kutsal olana saldırmak ve toplumun temel değerlerini aşağılamak gibisinden bir yaklaşım içerisinde." şeklinde konuştu.

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Oradan da yola çıkarak bir niyet okuması yapıp, 'bu gidişle sıranın kadınların yakılmasına geleceği' şeklinde malesef sonuna kadar vahşi, ahlaksız ve vicdansız bir açıklama." ifadelerini kullandı.

"BU MANTIKLA YOLA ÇIKILDIĞI ZAMAN..."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sözlerine şöyle devam etti:

"Diyanet İşleri Başkanımız İslami değerleri çerçevesinde bir açıklama yapmış. Her hangi bir kesime yönelik bir açıklama yapmamış, her hangi bir topluma yönelik şiddete teşvik etmemiş. Bu açıklamaya cevap verirken adeta Diyanet İşleri Başkanı istediği gibi konuşamasın diye bir faşizmi hatırlatan, hatta onun da ötesine geçen bir yaklaşım içine giriyorlar. Bu mantıkla yola çıkıldığı zaman ne bir Müslüman'ın dini değerlerini savunması söz konusu olabilir, ne Ortodoks Patriği'nin Hristiyanlıktan bahsetmesi söz konusu olabilir ne de Haham başının Yahudilikten bahsetmesi söz konusu olabilir. Bu öyle bir zihniyet ki, Türkiye'nin geçmişteki sıkıntıları yeniden yaşamasına neden olabilir."

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