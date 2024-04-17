17 Nisan 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK sonrası önemli açıklamalarda bulundu! MYK ve Kabine'de değişim olacak mı?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK sonrası önemli açıklamalarda bulundu! MYK ve Kabine'de değişim olacak mı?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.04.2024 18:37
Güncelleme:17.04.2024 19:14
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK Toplantısının gündemine ilişkin düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. MYK ve Kabine'de değişim olacak mı? sorusuna cevap veren Çelik, "Bu Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın iradesindedir. Herhangi bir takvim belirlenmedi. Eğer uygun görürse bir değişim gerçekleşebilir." ifadelerini kullandı. Öte yandan terör devleti İsrail'in Gazze'deki katliamına değinen Çelik, "Filistin bizim için sıradan bir konu değildir, milli siyasetimizin bir parçasıdır" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar!
Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan teşkilatına sahip çıktı!
Başkan Erdoğan teşkilatına sahip çıktı!
Kapı üretim farikasında yangın!
Kapı üretim farikasında yangın!
Başkan Erdoğan’dan tarihi konuşma
Başkan Erdoğan'dan tarihi konuşma
3 araç kullanılamaz hale geldi
3 araç kullanılamaz hale geldi
Bakan Güler’den Gara ve Kandil mesajı
Bakan Güler’den Gara ve Kandil mesajı
AK Parti’de seçim sonrası ilk MKYK
AK Parti'de seçim sonrası ilk MKYK
Yunan Bakan’dan itiraf gibi açıklama
Yunan Bakan'dan itiraf gibi açıklama
Randevu sorununa yeni çözüm
Randevu sorununa yeni çözüm
Erdoğan  dengeleyici rol oynuyor
"Erdoğan  dengeleyici rol oynuyor"
YSK’dan Ordu için flaş karar!
YSK'dan Ordu için flaş karar!
Fransa Bakü Büyükelçisi’ni çağırdı!
Fransa Bakü Büyükelçisi'ni çağırdı!
Daha Fazla Video Göster