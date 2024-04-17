AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK sonrası önemli açıklamalarda bulundu! MYK ve Kabine'de değişim olacak mı?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK Toplantısının gündemine ilişkin düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. MYK ve Kabine'de değişim olacak mı? sorusuna cevap veren Çelik, "Bu Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın iradesindedir. Herhangi bir takvim belirlenmedi. Eğer uygun görürse bir değişim gerçekleşebilir." ifadelerini kullandı. Öte yandan terör devleti İsrail'in Gazze'deki katliamına değinen Çelik, "Filistin bizim için sıradan bir konu değildir, milli siyasetimizin bir parçasıdır" dedi.

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