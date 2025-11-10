AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Karabağ şehitleri ortak şeref nişanemizdir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Karabağ'ın azadlığı için şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Sayın Aliyev'e bir kez daha tebriklerimizi iletiyoruz. Karabağ'ın azadlığı için toprağa düşen her şehit ortak şeref nişanemizdir. Biz yakın çalışma arkadaşları olarak şahidiz ki cumhurbaşkanımız mesaisinin önemli kısmını buna ayırdı ve oradaki cephelerden haberleri yakından takip etti. İki devlet tek millet anlayışı ile konunun takipçisi oldu. Zafer kazanıldı ve ondan sonra barış için bahsedilen mekanizmalar Kafkas için önemlidir. Paşinyan'ın açıklamaları pozitif gündem oluşturuyor. Saha sağ duyulu yaklaşım sergilediğini görüyoruz.” şeklinde konuştu.

