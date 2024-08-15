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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: ABD büyük bir çelişki içinde

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: ABD büyük bir çelişki içinde

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.08.2024 12:33
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
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