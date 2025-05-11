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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber’de: Herkes masayı devirirken Türkiye masa kurdu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber’de: Herkes masayı devirirken Türkiye masa kurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.05.2025 16:59
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rusya-Ukrayna ateşkesine ilişkin A Haber canlı yayınında özel açıklamalarda bulundu. Çelik, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu barış iradesi, uluslararası hukuka yaptığı referans hatta uluslararası hukukun daha kapsayıcı daha etkili olduğu için ortaya koyduğu dünya 5'ten büyüktür ilkesi büyük bir barış iradesi ortaya çıkardı. Türkiye'nin diplomatik kapasitesi bütün bu çatışma alanları için çözüm üretebilen hem güvenilir hem hakkaniyetli hem tarafları tatmin eden adaletine ve hakkaniyetine güvenilen masa kurabilen bir ülke oldu Türkiye. Herkesin masayı devirdiği bir yerde Cumhurbaşkanımızın çeşitli konularla ilgili olarak söylediği 'biz asla masadan kalkmayız' şeklindeki iradesi aslında uluslararası sistem açısından da referans olması gereken bir yer.' dedi.
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber’de: Herkes masayı devirirken Türkiye masa kurdu
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