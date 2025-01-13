AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "Terörsüz Türkiye" mesajı: Ülke gündeminden çıkaracağız | "Cumhurbaşkanımızın yeniden adaylığı gündemde"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu. Çelik "Teröristlerle ve örgütle mücadelemiz devam ediyor. Birtakım emperyalist projelere karşı duruşumuz net" dedi. Terör örgütlerinin siyonistlerden motivasyon aldığını vurgulayan Çelik, "Kürt kardeşlerimiz siyonistlere yüz vermedi" dedi. Başkan Erdoğan ile ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump arasındaki hukukun iyi olduğunu belirten Çelik, "Trump ile Cumhurbaşkanımızın aralarında sorunlara yaklaşım ile ilgili bir yöntem var. Birbirlerini iyi tanıyorlar." dedi. Özgür Özel'in şifreli konuştuğunu vurgulayan Çelik, "Dekodere ihtiyaç olan konuşmalara gerek yok. Cumhurbaşkanımızın kapısı herkese açık" ifadelerini kullandı. "Erdoğan'ın tekrar adaylığı gündemde mi?" sorusuna yönelik konuşan Çelik, " Cumhurbaşkanımız ile yol yürüyenler olarak bu bizim gündemimizde. Önemli olan milletimizin vatandaşımızın istemesidir. Formüle bakarız." dedi.