AK Parti Sözcüsü Çelik: Saldırganlığın Ermenistan'ı getirdiği yer net bir şekilde çöküştür

AK Parti Sözcüsü Çelik, radikalizmin, saldırganlığın Ermenistan'ı getirdiği yerin net bir şekilde çöküş olduğunu belirtti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin yaptığı açıklamada, Belçika Temsilciler Meclisinin Dağlık Karabağ kararı ile ilgili, "Hiçbir hükmü yoktur, geçersiz, haksız, hukuksuz, hakkaniyetsiz ve gayrimeşrudur." ifadelerini kullandı.

Çelik, "Radikalizmin, saldırganlığın Ermenistan'ı getirdiği yer, net bir şekilde çöküştür." dedi.

BÜYÜKELÇİ ATAMALARI

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Şunu söylüyorlar, 'Bazen siyasilerden büyükelçi atanıyor'. Türkiye demokratik bir cumhuriyet, bürokratik bir cumhuriyet değil. Tabii siyasi irade siyasilerden de atar, iş adamını da atayabilir, Türk diplomatlarından da faydalanabilir ama bu hariciyenin yapısının bozulması anlamına gelmiyor." şeklinde konuştu.

Cezaevinde çıplak arama iddiaları ile ilgili de Çelik, "Arama prosedürleri AİHM ve AYM kararlarına, diğer içtihatlara uygun yapılıyor ve her gün denetleniyor." ifadesini kullandı.

İBB'NİN ŞEBİARUS TÖRENİ'NDE KUR'AN-I KERİM'İN TÜRKÇE OKUNMASI

Çelik, İBB'nin Şebiarus Töreni'nde Kur'an-ı Kerim'in Türkçe okunması ile ilgili, "İbadet diliyle oynamaya çalışmak gerçekten insanın zihninde bir İstiklal Mahkemesi olmasıyla ancak açıklanabilecek bir şey." dedi.

PARLAMENTER SİSTEM TARTIŞMALARI

AK Parti Sözcüsü Çelik, parlamenter sistem tartışmaları ile ilgili de "Arzu ettikleri, sistem tartışması yapmak değil, tamamen Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini savunmasına karşı eleştirel bir alan açmak." şeklinde konuştu.