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AK Parti ne kadar oy aldı? Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde belediye seçimini kim kazandı?

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Giriş: 06.06.2021 20:39
Güncelleme:06.06.2021 20:47
Son dakika haberi... Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde resmi olmayan kesin sonuçlara göre partilerin aldığı oy oranları belli oldu. Buna göre seçimde bin 21 oy ile AK Parti ipi göğüslerken, seçimde tek bir oy alan Türkiye Komünist Partisi (TKP) adayı ise tek bir oy aldı. İşte AK Parti'den seçimi kazanan isim...

Yapılan oylama sonucuna göre AK Parti 1021, Büyük Birlik Partisi (BBP) 504, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 29, İYİ Parti 23, Gelecek Partisi 17, Yeniden Refah Partisi 7, Saadet Partisi 4, Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) adayı 1 oy alırken, geçersiz oy sayısı ise 103 oldu.

Bin 830 seçmenin olduğu beldede bin 704 kişi sandık başına gitti.

Kullanılan oylardan 103'ü geçersiz sayılırken, 126 kişi ise oy kullanmadı.

Bu sonucu göre belde seçime katılım oranı yaklaşık yüzden 87 oldu.

Kullanılan oyların yüzde 63'ünü ise AK Parti'nin Belediye Başkan Adayı Erol Karabacak alarak 7 yıl aradan sonra belediye başkanı oldu.

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