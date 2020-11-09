AK Parti MYK sonrası parti sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleşen AK Parti MYK sonrası parti sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu. ABD'deki başkanlık seçimi için Çelik, "Resmi sonuçlar açıklandıktan sonra Türkiye tabi ki tebrik edecektir. Başkanlığa seçilen kişiyle de uygun politik yöntemlerle çalışacaktır." dedi.

SON DAKİKA HABERİ: Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleşen AK Parti MYK sonrası parti sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu.

ÖMER ÇELİK'İN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE;



DİYARBAKIR'DA EVLAT NÖBETİ



Diyarbakır annelerine bir kez daha selam gönderiyoruz. Evlatlarına kavuşma sürecini yakından takip ediyoruz.

"İZMİR DEPREMİNİN YARALARI SARILIYOR"

İzmir depremiyle ilgili gündemi yakından takip ediyoruz. 115 vatandaşımız hayatını kaybetti. Çok sayıda görevli birim büyük bir koordinasyon şeklinde İzmir'e sahip çıkmaya oluşan yaraları sarmaya beraber olmaya çalıştı. Kurtarma ekiplerinin ne kadar fedakarlıkla çalıştığını gördük. Hiçbirini tek tek sayamıyoruz ama kelime yetmeyecek kadar büyük bir fedakarlık bu. İzmir'deki vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için acil müdahale geçiyor. Hane halkına 30 bin liralık eşya yardımı yapılması kararlaştırıldı

ŞUŞA'NIN GERİ ALINMASI



Bu hafta içerisindeki en büyük sevincimiz Şuşa şehrinin işgalden kurtarılmasıdır. Ermenistan bunları hukuka aykırı şekilde işgal etmişti. Azerbaycan toprakları Ermenistan işgalinden kurtarılıyor. Şuşa herhangi bir şehir değil son derece kritik bir şehir.



FRANSA'DA POLİS SALDIRGANLIĞI

En son olarak Fransa polisi 10 yaşlarında 3'ü Türk 4 çocuğu ailelerinden alarak sorguladı. Bu çocukların sorgulanmasının nedeni de Peygamberimiz hakkında çirkin paylaşımlara sınıfta yorum yapılması isteniyor. Çocuklara terör sorgulaması yapılıyor. Oradaki barışçıl gösteri yapan vatandaşlarımız terör örgütü muamelesiyle karşı karşıyayken oradaki FETÖ'cüler PKK'lılar kollarını sallayarak geziyor. Dünyanın bir kere daha bu barbarlığa karşı güçlü bir şekilde ses vermesini bekliyoruz. Yarın 10 Kasım, ilk Cumhurbaşkanımızı Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82. yıldönümü. Her bu anmalarda da geçmişte verilen bu mücadelenin geleceğe yürüme irademizi tazelemiş oluyoruz.



SORU-CEVAP BÖLÜMÜ

BAKAN BERAT ALBAYRAK'IN İSTİFA PAYLAŞIMI

MYK gündemini sizlerle paylaştım. Göreve getirme, görevden alma Cumhurbaşkanlığının takdiridir. Bu konuyla ilgili açıklama yapmam mümkün değildir. Cumhurbaşkanımız takdirini sizlerle paylaşacaktır. MYK'nın konusu olan da bir konu değil. Sayın Cumhurbaşkanımızı uygun gördüğü bir şekilde paylaşacaktır. Devlet gayet güçlü bir şekilde yoluna devam etmektedir. Herhangi bir tıkanma söz konusu değildir.



BAŞKAN ERDOĞAN VE BAHÇELİ'DEN KAPALI MARAŞ İÇİN ZİYARET

Önümüzdeki pazar günü Sayın Cumhurbaşkanımız Kapalı Maraş'ı ziyaret edecekler. Sayın Bahçeli'de davet edildi. Cumhurbaşkanı kabinesi dolayısıyla kendi konularına hakimdir. Öyle devlet krizi gibi bir durum söz konusu değildir. Görevden alma, istifa, göreve getirme durumu Cumhurbaşkanımızın takdiridir.



ABD'DE BAŞKANLIK SEÇİMİ...

ABD seçimlerini yakında takip ettik. Şuandaki tartışmaları da yakından takip ediyoruz. Türkiye, seçim sonuçları resmen sonuçlandığı zaman ABD seçimini tebrik edecektir. Biz seçimin resmen bitmesini bekliyoruz. Türkiye iki adayı da yakından tanıyor. Türkiye'nin hangi kanat kazanırsa kazansın ona göre hazırlıkları vardır. Hem siyasal derinliği açısından seçim sonuçlarının tam yansımasına daha kafa vermek gerekiyor. Resmi sonuçlar açıklandıktan sonra Türkiye tabi ki tebrik edecektir. Başkanlığa seçilen kişiyle de uygun politik yöntemlerle çalışacaktır.

FRANSA'DA "BOZKURTLAR HAREKETİ" İDDİALARI

Biz soydaşlarımızın ayrı ayrı etiketlerle hedef gösterilmesine karşıyız. Bozkurtlar hareketinin gerisine baktığınız da böyle bir yapılanma yok. Oradaki Türklerin hedef gösterilmesine hizmet eden gayri hukuki faaliyettir. Olmayan isimleri, olmayan kişileri hedef gösterme faaliyeti Fransa'ya hizmet etmez.





