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AK Parti MKYK'nin gündemi ne?

AK Parti MKYK'nin gündemi ne?

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.07.2024 13:27
Başkan Erdoğan partisinin Merkez Karar ve Yürütme Kurulu'nu topluyor. A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları aktardı.
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