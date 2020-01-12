AK Parti kurmaylarından teşkilatlara uyarı |Video
AK Parti'de 7. Olağan Kongre takvimi işliyor. Delege seçimlerinin tamamlanmasının ardından, belde kongrelerine başlandı.
Ocak ayının son haftasında ise ilçe kongrelerine geçilmesi hedefleniyor.
AK PARTİ KURMAYLARI UYARDI
Kongre mesaisi sürerken, AK Parti kurmayları sık sık teşkilatlarla bir araya geliyor. Tüm yükün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yüklenmesi alışkanlığından vazgeçilmesi isteniyor.
İran, Suriye, Irak, Libya gibi büyük krizlerle uğraşırken, "Her şeyi Başkan Erdoğan'dan beklemek doğru değil" diyen kurmaylar, Erdoğan'ın yükünü almayan teşkilat anlayışına, kolaya kaçarak Başkan'ın sırtından geçinme devrine son verilecek." uyarısı yapıyor.
YENİ DÖNEM MESAJI: ÖNCE KENDİ OBAMIZI TEMİZLEYECEĞİZ
"Sadece Erdoğan'ın üzerine yük bindiren, risk almayan, iş yapmayan yöneticilerden acilen kurtulmamız lazım." diyen AK Parti kurmayları, teşkilatlara "yeni dönemde, önce kendi obamızı temizleyeceğiz" mesajı veriyor.
Toplantılarda, "Başkan Erdoğan 'beni atadı' anlaşı ile hareket edilmemesi gerektiği vurgulanırken, "abilik yapan il başkanlarına veya teşkilat
yöneticilerine ihtiyaç var." deniliyor. AK Parti kurmayları, "ufak hesaplarla, kavgalarla, dedikodularla kaybedecek zamanımız olamaz."
mesajını da veriyor.
Başkan Erdoğan'ın toplumda en beğenilen lider olduğunun altını çizen kurmayları, aradaki kadrolarda bir yavaşlama olduğunu dile getiriyor.
"acilen telafisi gerekiyor" denilirken, kongrelerin bunun için bir imkan olduğu işaret ediliyor.
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