07 Haziran 2022, Salı
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AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’den CHP’li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e tepki: Sözünü tutmadı
AK Parti İzmir İl Başkanı Avukat Kerem Ali Sürekli, A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında CHP’li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yönetim problemlerini deşifre etti. Sürekli, "İzmir’de şu zamanlarda özellikle pis koku sorunu var. Yıllardır burası kötü durumda. CHP’li belediyeler zamanında bir sonuç elde edilmedi. Soyer, İzmir Körfezi'ni temizleyeceğim dedi ama vaadini gerçekleştiremedi. Tunç Soyer İzmir Körfezi’nde yüzeceğini söylemişti ancak kokudan yaklaşılmıyor. Koku İzmir’in içlerine yayıldı." dedi. Diğer yandan Ali Sürekli, "İzmir'de alt yapı, ulaşım ve kentsel dönüşüm felaket durumda." şeklinde konuştu.