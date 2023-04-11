11 Nisan 2023, Salı
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AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Yücel Arzen A Haber’e konuştu: Bu sıradan bir seçim değil
AK Parti’de bugün çifte heyecan yaşanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 23 başlık ve 5 yıllık hedefleri içeren seçim beyannamesini açıklayacak aynı zamanda 600 milletvekili de Türkiye’nin karşısına çıkacak. Ankara Arena’da yapılacak töreni A Haber ekipleri farklı noktalarda anlık olarak takip edip izleyici ile buluşturuyor. A Haber muhabiri Rüya Akkuş AK Parti’den milletvekili adayı olan sanatçı Yücel Arzen’e mikrofon uzattı. Arzen A Haber, “Bu benim için sıradan bir seçim süreci değil. Ülkenin insanlarının Anadolu’yu yeniden tanımladığı bir yüzyılın adıdır bu. Bu sıradan demokratik bir seçim değil. Bu bizim varoluş kararımız olacak. Bende Hz. İbrahim’e su taşıyan karınca misali dostluğumuz ve yolumuz belli olsun diye bu yola girdim. Kendimi istiklal yürüyüşümün hürriyet yürüyüşümüzün önderi olan Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında, arkasında konumlandırdım. İnşallah bugün bir şarkı söyleyeceğiz. Şarklımızın imi Söyle ve bir çeşit Kuvay-ı Milliye marşıdır. Bestesi ve sözleri bana ait. Bugün burada 1. Meclis’in ruhunu hissediyorum. Bu seçim bizim hürriyetimizin, istiklalimizin seçimi olacak. Sanatçı olarak çıkacağım sahneden milletvekili adayı olarak ineceğim. ” açıklaması yaptı.