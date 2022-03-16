AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan A Haber'e özel açıklamalar

Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "Dünya yeni yapılanmaya gidiyor" ifadelerini kullandı. Seçim kanunu ile ilgili konuşan Kurtulmuş, "Yüzde 7 seçim barajı Türkiye'nin kazanımıdır." dedi.

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