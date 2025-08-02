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AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş: Kayseri, 2.5 yıl içinde hızlı trene kavuşacak

AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş: Kayseri, 2.5 yıl içinde hızlı trene kavuşacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.08.2025 01:34
AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı’nda incelemelerde bulundu. Şantiye alanında açıklamalarda bulunan Elitaş, “Kazasız ve belasız bir şekilde inşallah 2-2,5 sene sonra Kayseri-Ankara hızlı trenine kavuşmuş olacağız” dedi. Hattın tamamlanmasıyla birlikte Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek. Elitaş, Ulaştırma Bakanlığı’nın 2027 yılı bitmeden projeyi tamamlamayı hedeflediğini söyledi. Çalışmalarda 2 bin 500’e yakın personelin görev yaptığını belirten Elitaş, Kayseri-İstanbul hattının da hızlı trenle 4 saatte aşılabileceğini ifade etti. Hızlı trenin yanı sıra Ankara-Kayseri otoyolu projesinin de ihale edildiğini vurgulayan Elitaş, “Hem karayoluyla hem demiryoluyla Kayseri’nin her yere daha hızlı ulaşmasını sağlayacağız” dedi. Projeye desteklerinden dolayı Başkan Erdoğan’a teşekkür etti.
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AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş: Kayseri, 2.5 yıl içinde hızlı trene kavuşacak
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