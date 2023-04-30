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AK Parti büyük Ankara mitingi! A Haber'de önemli açıklamalar

A Haber
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Giriş: 30.04.2023 14:00
AK Parti büyük Ankara mitingini bugün düzenliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkentlilerle buluşacak.  AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, A Haber muhabiri Rüya Akkuş'un sorularını yanıtladı.
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