AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Turgut Altınok'tan ilk açıklama: Kadim başkentimizi eserlerle donatacağız.

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Turgut Altınok adaylığının açıklanmasının ardından ilk kez açıklamalarda bulundu. Altınok, Ankara'yı eserlerle ve hizmetlerle öreceklerini ifade ederken "Verdiğimiz her sözü yapacağız, vermediğimiz vaatlerimiz de olacak." dedi. İşte detaylar...

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