Ailesini toprağa veren gazeteci görevde

El cezire muhabiri Vail el-Dahduh, Katil İsrail'in Gazze'deki evine düzenlediği saldırıda eşi ve çocukları da dahil olmak üzere ailesinden çok sayıda kişiyi kaybetmişti. Muhabir, ailesini defnettikten birkaç saat sonra, Gazze'nin feryadını dünyaya duyurmak için görevinin başına geçti.

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