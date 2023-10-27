28 Ekim 2023, Cumartesi
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Ailesini toprağa veren gazeteci görevde
El cezire muhabiri Vail el-Dahduh, Katil İsrail'in Gazze'deki evine düzenlediği saldırıda eşi ve çocukları da dahil olmak üzere ailesinden çok sayıda kişiyi kaybetmişti. Muhabir, ailesini defnettikten birkaç saat sonra, Gazze'nin feryadını dünyaya duyurmak için görevinin başına geçti.