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25.11.2019

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından kadına şiddete karşı kamu spotu | Kadın hayatın yarısıdır: Yarım kalma

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne dikkat çekmek amacıyla, senaryosunu Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un yazdığı, spor, sanat, sendika ve iş dünyasından birçok önemli ismin yer aldığı kamu spotu hazırladı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ne dikkat çekmek amacıyla, senaryosunu Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un yazdığı, spor, sanat, sendika ve iş dünyasından birçok önemli ismin yer aldığı kamu spotu hazırladı.

Kamu spotu için, toplumun örnek aldığı isimler kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yaratmak için kamera karşısına geçti.

Kamu spotunda, iş insanı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, oyuncular Engin Altan Düzyatan, Hasan Kaçan, Bahadır Yenişehirlioğlu, Bülent İnal, Ufuk Özkan, gazeteci Deniz Bayramoğlu, yazar Hayati İnanç ve psikiyatrist Prof. Dr. Kemal Sayar yer aldı.

Ünlü isimler, şiddet içerikli erkek davranışlarını eleştirerek, şiddetin karşısında olduklarını belirten mesajlar iletti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi internet sitesinden yayınlanan kamu spotunun, hafta boyunca tüm ulusal ve yerel kanallarda gösterimi sağlanacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan kamu spotunu, sosyal medya hesabından #YARIMKALMA notuyla paylaştı.

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