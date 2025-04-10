Aile boyu MOSSAD ajanlarına ceza yağdı!

Mossad’ın Avrupa ve Türkiye’deki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon sonucu, İstanbul’da 9 kişilik casusluk şebekesi yakalanmıştı. İsrail gizli servisi Mossad’a ait casusluk şebekesinin Türkiye ve Avrupa’daki faaliyetlerine ilişkin gerçekleştirilen yargılamada, Ahmet Ersin Tumlucalı ve ailesine toplamda 100 yıla yakın hapis cezası verildi.

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