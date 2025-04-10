10 Nisan 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Aile boyu MOSSAD ajanlarına ceza yağdı!
Aile boyu MOSSAD ajanlarına ceza yağdı!

Aile boyu MOSSAD ajanlarına ceza yağdı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.04.2025 22:05
Mossad’ın Avrupa ve Türkiye’deki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon sonucu, İstanbul’da 9 kişilik casusluk şebekesi yakalanmıştı. İsrail gizli servisi Mossad’a ait casusluk şebekesinin Türkiye ve Avrupa’daki faaliyetlerine ilişkin gerçekleştirilen yargılamada, Ahmet Ersin Tumlucalı ve ailesine toplamda 100 yıla yakın hapis cezası verildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Aile boyu MOSSAD ajanlarına ceza yağdı!
Aile boyu MOSSAD ajanlarına ceza yağdı!
Aile boyu MOSSAD ajanlarına ceza yağdı!
Manisa’da don afeti üzüm bağlarına büyük zarar verdi
Manisa'da don afeti üzüm bağlarına büyük zarar verdi
İtalyan şefin ailesine tehdit içerikli mesaj atan 5 şüpheli yakalandı
İtalyan şefin ailesine tehdit içerikli mesaj atan 5 şüpheli yakalandı
ABD ve Rusya heyetleri İstanbul’da görüştü!
ABD ve Rusya heyetleri İstanbul'da görüştü!
4.7 milyarlık imar vurgunu! Usulsüz imarla fazladan 680 daire
4.7 milyarlık imar vurgunu! Usulsüz imarla fazladan 680 daire
Hakan Fidan’dan Özgür Özel’e yanıt: Eleştirinin ötesinde, hakarettir!
Hakan Fidan'dan Özgür Özel'e yanıt: Eleştirinin ötesinde, hakarettir!
Türkiye’yi yine şikayet edecekmiş!
Türkiye'yi yine şikayet edecekmiş!
Cevdet Yılmaz KKTC’de temel atma törenine katıldı
Cevdet Yılmaz KKTC'de temel atma törenine katıldı
BAYKAR TB2’den bir ilk daha!
BAYKAR TB2’den bir ilk daha!
Ağırel ve Soykan’a tehdit- şantaj soruşturması!
Ağırel ve Soykan'a tehdit- şantaj soruşturması!
Başkan Erdoğan’dan Endonezya ile iş birliği vurgusu!
Başkan Erdoğan'dan Endonezya ile iş birliği vurgusu!
Başkan Erdoğan ve Subianto’dan stratejik iş birliği
Başkan Erdoğan ve Subianto'dan stratejik iş birliği
Daha Fazla Video Göster